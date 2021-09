Arábia Saudita mostra que não existe limites para agricultura

A série de imagens mostra a evolução das operações agrícolas na bacia de Wadi As-Sirhan na Arábia Saudita; cada um dos campos nas imagens tem 1 quilômetro de extensão e utiliza irrigação de pivô central.











Enquanto temos uma verdadeira indústria da seca instaurada em nosso semi-árido, a Caatinga, aonde se faz uma manutenção de uma situação bastante degradante de uma população inteira, apenas pelo fornecimentos de bolsas. Faltam as iniciativas que não só combatam a fome, com medidas paliativas, como também crie um sistema produtivo para que a médio e longo prazo aquela população não dependa mais de esmolas do estado.

É aquela velha história, não basta dar o peixe é preciso se ensinar a pescar. Na Arábia Saudita, aonde temos situações de seca bastante intensa, temos um modelo que em algum ponto pode servir de inspiração para resolver algumas questões do nosso semi-árido.





Através dessa combinação de comprimentos de onda, a vegetação nova parece verde claro ao passo que a vegetação seca e os campos em alqueive tem cor de ferrugem. Superfícies secas (na maior parte deserto) são mostradas em rosa e amarelo. A sede das plantas que nascem no deserto árabe é satisfeita por água que data da ultima era do gelo. Em um passado mais temperado, ha cerca de 20.000 anos,, essa água “fóssil” formou aquíferos que agora estão enterrados muito abaixo dos oceanos de areia e das formações de calcário.





Um deserto em tons de verde Ao longo das ultimas três décadas, a Arábia Saudita esteve explorando um recurso mais valioso que o petróleo. Engenheiros e fazendeiros têm aproveitado reservas de água ocultas para plantar grãos, frutas e legumes no deserto. A série de imagens em falsa cor acima mostra a evolução das operações agrícolas na bacia de Wadi As-Sirhan, fotografada por satélites em 1987, 1991, 2000 e 2012. As imagens foram captadas por sensores semelhantes – o Thematic Mapper e o Enhanced Thematic Mapper Plus – em três satélites Landsat diferentes (4, 5 e 7). Cada um dos campos nas imagens tem 1 quilômetro de extensão e utiliza irrigação de pivô central. Os sensores dos satélites Landsat captaram a luz refletida pela Terra nos espectros curtos – infravermelho, infravermelho próximo e verde.





Os árabes alcançaram essas fontes subterrâneas escavando poços através da rocha sedimentar, chegando a escavar um quilômetro abaixo da areia do deserto. Embora ninguém saiba quanta água há por sob o deserto – as estimativas vão de 252 a 870 quilômetros cúbicos – hidrólogos acreditam que a extração só será viável por cerca de 50 anos.









A média de precipitação pluvial é de 100 a 200 mm por ano, e ainda assim geralmente não renova os aquíferos subterrâneos, fazendo deles uma fonte não renovável. Em 2006, o país tinha 2.4 km cúbicos de fontes renováveis de água doce na superfície, de acordo com a Food and Agricultural Organization. O consumo humano, industrial e agrário era de 23.7 km cúbicos ao ano. O volume de água usado para a agricultura no deserto triplicou de cerca de 6.8 km cúbicos in 1980 para cerca de 21 km cúbicos em 2006.