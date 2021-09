Ar seco será destaque do tempo nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul

O ar seco predomina na maior parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (29). Com nebulosidade apenas no extremo sul e na parte leste do Estado, as demais áreas terão predomínio de sol e tempo firme durante todo dia.





Sem probabilidade de chuva com grandes acumulados, as temperaturas sobem rapidamente. Pela manhã os termômetros podem registrar mínima de 20°C, já as máximas podem ficar entre 34°C a 41°C.





Os níveis de umidade relativa do ar tendem a atingir níveis de alerta a saúde nesta quarta. A variação está estimada entre 20% a 10% nas horas mais quentes do dia. Essas condições acendem o alerta para cuidados com a saúde e também com possíveis focos de queimadas.





Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições de tempo e temperatura estimadas para esta quarta-feira no Estado.

Por: Mireli Obando