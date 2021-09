AQUIDAUANA| Deputado Felipe solicita veículo para atender demanda da Iagro

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação nesta quarta-feira (15), solicitando ao governo a destinação de um veículo 0 km para a IAGRO (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), unidade de Aquidauana.





Felipe garante que o atendimento desta demanda é de extrema necessidade para oferecer aos servidores maior agilidade e reforço às ações de inspeção e fiscalização realizadas pela Agência.





"Precisamos atender esses servidores que estão com dificuldades em exercer suas atividades com apenas um carro, a demanda da Iagro é grande, e merece esta atenção do Estado", ressalta o deputado.





O parlamentar encaminhou expediente ao governador, Reinaldo Azambuja, bem como ao diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO/MS), Daniel Ingold.





ASSECOM