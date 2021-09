Aprovado PL do deputado Antônio Vaz que inclui campanha Abril Azul no Calendário Oficial de Eventos do Estado

deputado Antônio Vaz (Republicanos)

Foi aprovado por unanimidade na sessão parlamentar desta quinta-feira (16), o Projeto de Lei 99/2021 do deputado Antônio Vaz (Republicanos) que cria a campanha “ABRIL AZUL” no Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado do Mato Grosso do Sul.





A campanha do "Abril Azul" tem o papel de conscientizar a população, destacando que o autismo cientificamente conhecido como Transtorno do Espectro Autista, é uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente, diagnosticada entre os 2 e 3 anos de idade.





“Em resumo, é essencial dar voz ao autismo, levando informação para a população é desse modo que vamos reduzir o preconceito, o quanto antes as famílias e os profissionais da educação forem orientados sobre o quadro da criança, melhor será sua inserção social e aquisição de autonomia” explicou o deputado.





ASSECOM