Após anos de luta, deputada Mara Caseiro conquista asfalto na MS-295 em Eldorado

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) irá participar nesta quarta-feira (22) da inauguração da obra de asfalto entre o munícipio de Eldorado e o Distrito de Porto Morumbi, visto como uma grande conquista para os moradores. A obra é uma reivindicação antiga da região, luta que iniciou na época em que a deputada era prefeita de Eldorado.





Além de Mara Caseiro, a iniciativa tem esforços do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB) e do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel. “Graças à sensibilidade deste governo municipalista e ao trabalho competente e responsável do governador Azambuja e do secretário Riedel será realizada essa obra que tenho lutado há anos ”, ressaltou Mara.





A obra tem valor previsto de R$ 29 milhões e tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social da região. “Com certeza uma data emblemática e um momento importantíssimo para a região do Conesul, em especial, os moradores de Eldorado e do Porto Morumbi”, complementou.





Dentro do núcleo urbano do distrito também terá a construção asfáltica até as margens do Rio Paraná, trazendo valorização, além de outros benefícios para as famílias no valor estimado em mais R$ 7 milhões.





Homenagem – O trecho que será pavimentado na rodovia-295 tem o nome de José Antônio Joaquim Cazeiro, em homenagem ao sogro da deputada Mara Caseiro, conforme Lei sancionada no ano de 2012. O tributo se dá em virtude de Zeca Cazeiro, como era chamado carinhosamente, ter contribuído muito no desenvolvimento do município e região.





Ele formou a Fazenda Caseiro com a plantação de algodão, visto como um grande visionário, na época, participou significativamente na vida econômica do Estado de Mato Grosso do Sul, chegando a ter em sua propriedade 500 famílias que plantavam algodão em sistema de arrendamento, onde puderam construir um futuro digno para suas famílias.

