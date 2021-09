Aplicativo BDMap facilita o encontro das empresas conveniadas ao BDM Digital 2 de setembro de 2

O BDMap, aplicativo que está na sua primeira versão, surge para facilitar o encontro das empresas que são conveniadas ao BDM Digital. Pela plataforma é possível visualizar os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que utilizam BDM Digital como pagamento, o que facilita ao consumidor na hora de escolher aonde usar as moedas digitais.





Com o BDMap, todas as empresas parceiras do BDM Digital ficam expostas em um tipo de catálogo que pode ser visto por categoria. Os desenvolvedores do sistema também estão implantando um método de busca por cidade, pois como a moeda digital do BDM já está em grande expansão pelo Brasil e até em outros países, será possível filtrar pela localização do usuário.





“Esse método vai auxiliar a pessoa que utiliza o BDM Digital no dia a dia, pois além de saber aonde comprar, ela pode viajar e fazer uso do aplicativo filtrando quais estabelecimentos comerciais naquela cidade recebem em BDM Digital”, explica Fernanda Lima, gerente financeira do Bônus Dourado Mercantil.





Dentro do BDMap ficam todas as informações necessárias das empresas parceiras, como telefone, direcionamento para WhatsApp, redes sociais, endereço (já com a localização do mapa) e uma descrição sobre os serviços e produtos ofertados pelo estabelecimento.





“Para as empresas parceiras do BDM Digital, o BDMap é uma grande vantagem, pois a marca fica visível para todos. Também estamos estruturando dentro da ferramenta uma aba que será destinada a propaganda, ou seja, se algum estabelecimento quiser anunciar uma promoção seja do dia ou de data especial, teremos o espaço a oferecer”, pontua Fernanda.





Seja parceiro





Estar no BDMap é bem simples, o comerciante tem que ter o cadastro no BDM Digital, que pode ser feito pelo site ou com algum consultor da moeda. Ao abrir a conta e começar a receber os pagamentos em BDM Digital, os dados do comércio serão integrados ao aplicativo de busca.





“Temos as ferramentas e inovações, e vamos procurar atender as pessoas e o mercado da melhor forma possível. A gente sabe que hoje o mundo, praticamente, está dentro do celular, as pessoas acessam mais aplicativos do que sites na internet, então o BDMap vem para facilitar o acesso e propagar os estabelecimentos que trabalhem com o BDM Digital. Ainda estamos fazendo ajustes na plataforma, mas já está disponível para download e em funcionamento”, finaliza a gerente financeira, Fernanda Lima.





Instale o aplicativo gratuitamente no celular que está de fácil acesso nas lojas virtuais do sistema IOS e Android e comece a usar o BDMap para localizar as empresas que recebem pagamentos em BDM Digital. Acesse o site bdmap.cash e saiba mais.





Fonte: Assecom