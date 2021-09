Anvisa entra em campo e interrompe Brasil x Argentina para tirar 'ingleses'

Quatro jogadores argentinos que jogam em Londres não cumpriram quarentena para entrar no Brasil

Agentes da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam o jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias. O intuito é impedir que os jogadores que vieram da Inglaterra disputem o confronto de hoje (5). Diante da intervenção com a bola rolando, a seleção argentina deixou o campo e foi para o vestiário. A confusão à beira do campo começou aos cinco minutos.





Funcionários responsáveis pela operação do jogo tentaram impedir a entrada no campo, mas não conseguiram. Minutos depois, os jogadores da seleção argentina deixaram o gramado. No início da tarde, a Anvisa chegou a emitir um comunicado no qual apontou "risco sanitário grave, e por isso orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro".





Segundo a Anvisa, os quatro jogadores declararam não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias — entre eles a Inglaterra. Os viajantes chegaram ao Brasil em voo de Caracas/Venezuela com destino a Guarulhos. Porém, notícias não oficiais chegaram à Agência dando conta de supostas declarações falsas prestadas por tais viajantes.