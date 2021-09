Antonio Vaz preside solenidade da Semana Estadual da Juventude

Jovens de destaque no Estado do Mato Grosso do Sul, receberam na noite desta quarta-feira (22), a Medalha do Mérito da Juventude, que tem como finalidade agraciar pessoas físicas e jurídicas que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados. O evento proposto pelo deputado Antonio Vaz (Republicanos), foi realizado de forma mista na Assembleia Legislativa e contou a participação presencial e virtual dos homenageados





“Vale ressaltar que incentivar o jovem é de grande relevância para seu fortalecimento intelectual e pessoal. A Medalha de Mérito é uma forma de agradecer a contribuição que cada homenageado para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Hoje, a Assembleia Legislativa reconhece a atuação de jovens nas áreas da assistência social, saúde, educação, cultura e esporte”, disse Antonio Vaz.





“A juventude é o nosso presente. Jovens com idade entre 15 e 29 anos representam 33% da população de Campo Grande. Por isso, nossos projetos visam garantir que as políticas públicas atinjam o alvo. Recentemente, inauguramos o novo Centro de Referência da Juventude, que encaminha os jovens para o mercado de trabalho, oferece atendimento psicológico e orientação vocacional”, ressaltou a homenageada e subsecretária municipal da juventude Laura Miranda.





A honraria, instituída pela Resolução 71/2015, foi entregue para: Fábio Rocha, Daniel Abreu de Sena, Diego Pereira Coelho, Elle Malfará, Ian Odara Araujo Leal, Laura Miranda, Nathalia Nantes, Renata Conceição Correia, Yeltsin Francisco Ortega Jacques, Antônio Elson Santana, Mathias da Silva Rondon, Rafael Dantas de Oliveira, Ismael Utino Tavaloni, José Luiz Fernandes Varella, Kaway Del Negro Paiva, Walid Muhamad Samih Gharib, Auro Henrique Teodoro Soster Filho, Vitória Moraes, Marcelo Meger Deus, Mariana Amalia de Castro Soares Ribeiro Dias, Bruno Ortiz e Silva Ferreira, Gabriel Montoura de Oliveira e Isadora Dalbosco Marchesan.