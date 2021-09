Alerta amarelo: 12 cidades de MS podem ter tempestade grau 1 com queda de granizo nesta segunda

Previsão indica possibilidade de chuva com volume de até 50mm e rajadas de vento de até 60 km/h

Tempestade pode atingir 12 cidades de MS ©Henrique Arakaki

A meteorologia do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade com perigo potencial de grau 1 - numa escala que vai até 3 - para esta segunda-feira (13) em 12 cidades de Mato Grosso do Sul.





O risco é de chuvas com volume de até 50 milímetros e vento com rajada de até 60 km/h e até queda de granizo. Os meteorologistas alertam para o risco de queda de galhos de árvores e de alagamentos.





A faixa de MS que está sob alerta compreende o extremo sul, que abrange as seguintes cidades:





O temporal será acompanhado de mudanças no tempo. Em Sete Quedas, por exemplo, a mínima passará de 24ºC para 16ºC de segunda para terça. Em Dourados, o calor será amenizado na quarta-feira, quando a máxima cairá de 36ºC para 29ºC.





Em Campo Grande, há possibilidade de chuva de terça para quarta-feira, segundo informou o meteorologista da Anhanguera-Uniderp, Natálio Abraão.

Calorão no fim de semana





O calor voltou com força total neste domingo (12) em todo o Mato Grosso do Sul, que teve temperatura máxima de 40,5ºC em Coxim. O município foi o 6º mais quente do país.





Confira como ficaram os termômetros neste domingo em alguns municípios:

Campo Grande: 36,3ºC

Dourados: 36ºC

Ponta Porã: 33ºC

Três Lagoas: 38,1ºC

Corumbá: 37,9ºC

Cassilândia: 38,6ºC

Bonito: 37,2ºC

Água Clara: 38,6ºC





Fonte: ASSECOM

Por: Gabriel Maymone