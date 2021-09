ALEMS| Seis matérias previstas para análise dos parlamentares nesta terça-feira (28)

Em primeira discussão deve ser apreciado o Projeto de Lei 201/2021 , de autoria do deputado Neno Razuk (PTB), que institui o Programa de Diagnóstico Precoce e Atendimento Multiprofissional para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em Mato Grosso do Sul. A matéria recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).