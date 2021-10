ALEMS lamenta morte de Ary Rigo, ex-deputado e ex-presidente da Casa de Leis

Ary Rigo, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, faleceu nesta quinta-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lamenta, com profundo pesar, o falecimento do ex-deputado estadual Ary Rigo, 74 anos, ocorrido nesta quinta-feira (30), em Campo Grande. Ary Rigo teve longa trajetória política no Estado, sendo eleito deputado por seis mandatos e foi presidente da Casa de Leis. Também foi vice-governador e chefe da Casa Civil na gestão do ex-governador Pedro Pedrossian.









Nascido em 15 de novembro de 1946, em Passo Fundo (RS), Ary Rigo era formado em Agronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Iniciou a atuação política em Mato Grosso do Sul desde a criação do Estado. Foi um dos 18 deputados constituintes eleitos em 1979, participando da instalação de Mato Grosso do Sul, da Assembleia Constituinte e da elaboração da primeira Constituição do Estado.

Ary Rigo em entrevista à TV ALEMS no mês passado ©TV ALEMS

Rigo se elegeu por seis mandados na Assembleia Legislativa pelos partidos Arena, PDS, PL, PFL e PDT. Ele participou por diferentes ocasiões da Mesa Diretora e presidiu a Casa de Leis de 2001 a 2003, durante a sexta legislatura. Sua atuação política vai além do Legislativo estadual. Ele também foi vice-governador e chefe da Casa Civil no período de 1991 a 1994, durante a gestão de Pedro Pedrossian.





Entrevista - Recentemente, no dia 30 de agosto, Ary Rigo participou do documentário sobre os 25 anos da TV ALEMS. Essa foi sua última entrevista. A criação da TV Assembleia é um dos legados deixados pelo ex-deputado. Foi durante sua gestão como presidente da Casa de Leis que a televisão foi inaugurada.





Mensagem do presidente - "Seu nome ficará marcado na história da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul", disse o deputado Paulo Corrêa (PSDB), presidente da ALEMS, em mensagem de pêsames, publicada em uma de suas redes sociais.





O parlamentar também afirmou que o passamento de Ary Rigo, ocorrido de forma repentina, é motivo de muita tristeza. Veja abaixo a mensagem na íntegra:





Motivo de muita tristeza para todos nós o passamento, de forma tão repentina, do ex-deputado estadual Ary Rigo, aos 74 anos.





Rigo exerceu por seis mandatos o cargo de deputado estadual e vice-governador na gestão de Pedro Pedrossian. Seu nome ficará marcado na história da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso do Sul.





Em respeito à sua trajetória, decretaremos luto oficial de três dias na Casa de Leis.





Em nome dos 24 deputados estaduais, deixamos registrados nossos mais sinceros sentimentos a cada familiar e amigo enlutado nesse momento de profunda dor.





Por: Osvaldo Júnior