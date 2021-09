ALEMS| Cinco matérias previstas para votação na Ordem do Dia desta terça-feira (21)

As sessões mistas são conduzidas do Plenário Júlio Maia e transmitidas ao vivo pelos canais de comunicação da ALEMS

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem apreciar cinco projetos na Ordem do Dia desta terça-feira (21). A sessão ordinária mista é conduzida do Plenário Júlio Maia e começa a partir das 9h, sendo transmitida ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ).

Em Redação Final, deve ser votado o

, de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que institui o “Abril Azul”, em Mato Grosso do Sul. As campanhas de conscientização serão realizadas anualmente, durante o mês de abril, com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os prédios públicos, incluindo a Assembleia Legislativa, poderão ser iluminados ou decorados com a cor azul em parte de seu espaço, como uma forma de chamar a atenção da população sobre o tema.