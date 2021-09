Acidente com caminhão de refrigerantes tem morte e mulher presa às ferragens

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer vítima









O tombamento de um caminhão carregado com refrigerantes provocou a morte de uma pessoa e deixou outra ferida, no fim da manhã desta quinta-feira (2), na rodovia BR-060, próximo a Paraíso das Águas, a cerca de 278 quilômetros da Capital.





De acordo com as primeiras informações, sobrevivente, uma mulher, não identificada, ficou presa às ferragens. Equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Chapadão do Sul foi deslocada ao local.





Segundo o site Chapadense News, até o momento, não há identificação da pessoa que não resistiu aos ferimentos.