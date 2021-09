A pedido de Barbosinha OCOP pode chegar em Dourados e levar mais segurança para população

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O Programa Obtenção de Capacidade Operacional Plena da Polícia Militar (OCOP-PMMS) que já está em andamento na Capital poderá, em breve, chegar ao município de Dourados. Isso porque o deputado Barbosinha (DEM-MS) fez uma solicitação ao Governo do Estado para que o programa seja implantado no município, reduzindo assim, o tempo de resposta das ocorrências, através do aumento na quantidade de viaturas e a coordenação e monitoramento em tempo real, tornando o atendimento da população, pela Polícia Militar, mais ágil e eficiente.





Em Campo Grande, a nova estratégia de atendimento à população do programa, lançado em julho de 2021, fez com que a Polícia Militar zerasse o número de ocorrências não atendidas na região metropolitana já nos primeiros dias de operação.





“Logo na primeira semana, o OCOP alcançou 91% de média de atendimento das ocorrências, tendo conseguido por alguns dias a marca histórica de 100% de êxito no empenho das viaturas para atendimento da comunidade e por ver confirmada a eficiência do programa queremos que ele chegue a Dourados, o que traria muito mais segurança à população. Essa é a nossa preocupação e vamos lutar por isso. Esse programa, em Dourados, vai dar mais qualidade de vida à população e mais segurança aos douradenses”, disse Barbosinha.





O OCOP coordena e monitora as viaturas em tempo real, tornando o atendimento mais ágil. Em uma “sala de situação” os policiais fazem o monitoramento das regiões e analistas de empenho direcionam as ocorrências à equipe policial mais próxima.





ASSECOM