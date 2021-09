067 Vinhos doa mais de mil cestas básicas ao projeto Tocando em Frente Solidário

Mais de mil cestas básicas foram doadas pela 067 Vinhos, empresa que integra o Ecossistema Dakila, para o projeto Tocando em Frente Solidário. Na noite de terça-feira (31/08), durante o encerramento da campanha, que contou com uma Live da dupla sertaneja Jads e Jadson, a empresa anunciou mais R$ 20 mil em doações para auxiliar na meta de arrecadação de alimentos que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande.





Alan Oliveira, proprietário da 067 Vinhos, explica que auxiliar nessa campanha é uma forma de retribuir o que um dia as pessoas fizeram com ele. “Eu já estive do lado de querer e precisar de ajuda em algumas situações da vida, então participar de uma ação social que melhore a realidade do dia a dia das pessoas, que neste caso é a comida na mesa, significa completar e executar o meu proposito de humanidade que é fazer com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo”.





O Tocando em Frente Solidário é uma ação que surgiu diante da insegurança alimentar que bateu à porta de muitas pessoas com o agravo da pandemia em todo o Brasil. De acordo com a Cufa – MS (Central Única das Favelas), estima-se que existam somente na Capital mais de 24 mil pessoas vivendo em situação de pobreza ou extrema pobreza. Para dar auxílio, mesmo que momentâneo a essas famílias, a campanha Tocando em Frente Solidário começou a arrecadar cestas básicas. A ação, que durou três meses, encerrou na noite do dia 31 de agosto com uma Liveshow especial da dupla Jads e Jadson e Patrícia e Adriana.





“Ações como essa já fazem parte do cotidiano de muitos artistas, na nossa última campanha arrecadamos mais de 150 toneladas de alimentos, e decidimos dar essa força para o Tocando em Frente Solidário. O engajamento da classe artística ajuda bastante na visibilidade e essa união é fundamental para podermos ajudar mais pessoas”, destaca o empresário artístico, Ninho, responsável por artistas como Jads e Jadson, João Carreiro, Munhoz e Mariano, entre outros.





Ao todo, a 067 Vinhos doou 1.400 cestas básicas que vão contribuir na campanha que estava com a estimativa de arrecadar R$ 100 mil reais em doações. “A Live foi um sucesso e os parceiros foram essenciais, o nosso muito obrigado a todos, em especial a 067 Vinhos que nos surpreendeu no final do show com a doação de R$ 20 mil que faltavam para completar os R$ 100 mil de meta, podem ter certeza que esses alimentos chegarão na mesa daqueles que mais precisam”, declara Rodrigo Andrade, coordenador do Tocando em Frente. Acesse a página do Instagram @projetotocandoemfrente e saiba mais sobre essa iniciativa que contribui para o desenvolvimento social. Acompanhe a 067 Vinhos pelo site 067vinhos.com.br ou pelas redes sociais @067vinhos.