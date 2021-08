Vice-governador Murilo Zauith segue internado em São Paulo, com infecção respiratória

Murilo continua no Hospital Israelita Albert Einstein, para fortalecer pulmões e musculatura

Infectado pela Covid-19, Murilo está fora do cenário político de Dourados desde o início do ano

O vice-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Dourados, Murilo Zauith (DEM) segue sob os cuidados de uma equipe médica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP), onde trata uma infecção respiratória em decorrência da Covid-19. A informação foi divulgada por familiares na noite desta segunda-feira (16).





Depois de ter passado cinco meses e meio internado na Capital Paulista, e já se recuperando em Dourados, Zauith chegou a fazer alguns exames de rotina e a família optou por continuar com acompanhamentos dos médicos do Hospital Albert Einstein.





“Ele segue com as fisioterapias, para fortalecer pulmões e musculatura, ainda sem previsão de retorno a Dourados”, explica a família do empresário e político, ressaltando na nota que optaram por “ finalizar o tratamento de recuperação respiratória com sua equipe médica de São Paulo”.





No último domingo (15) o vice-governador douradense completou mais 30 dias internado, totalizando mais de um semestre fora do cenário político do Mato Grosso do Sul e também da cidade que administrou por duas vezes, após o escândalo que afastou Ari Artuzi do poder e que ainda continua tendo desdobramentos nos tribunais jurídicos da cidade, com condenações de envolvidos.





Fonte: Midiamax

Por: Marcos Morandi