Veja a programação desta quarta do calendário dos 122 anos de Campo Grande

Dentre outras ações, a Prefeitura de Campo Grande lança nesta quarta-feira (25), a Rede Municipal de Ouvidorias









A Prefeitura Municipal de Campo Grande lança nesta quarta-feira (25), a Rede Municipal de Ouvidorias, que tem a finalidade de fortalecer, desenvolver e aprimorar o sistema de Ouvidoria. A Rede será composta pela Ouvidoria-Geral, responsável pela coordenação e orientação dos trabalhos que serão desenvolvidos, bem como as Ouvidorias Setoriais, que serão implementadas em 21 órgãos e entidades do Município.





A Rede de Ouvidorias implantada pela Prefeitura tem como objetivo contribuir de forma contínua para a melhoria dos serviços públicos municipal e a satisfação do usuário, garantindo maior agilidade nas solicitações registradas por meio dos canais de comunicação, além de padronizar o atendimento e o registro das demandas.





City Tour





O City Tour está com o projeto “City Tour – Descubra Campo Grande”, onde participam crianças atendidas pelo Projeto Nova (crianças em situação de vulnerabilidade social), da Fundação de Assistência à Pessoa Humana (Funasph).





Elas embarcam no Horto Florestal e durante o passeio escutam histórias, conhece a cidade e os principais postos turísticos, desembarcando no Shopping Campo Grande para conhecer o local.





Saúde





Nesta quarta-feira, a Coordenadoria Psicossocial da Secretaria Municipal de Educação (Semed) inaugura a sede do Programa Valorização da Vida. A unidade fará atendimentos de prevenção da saúde mental. O programa oferece palestras de orientação, vivência com alunos, atendimentos de orientação aos pais e/ou responsáveis e equipe escolar, entre outros. O atendimento para alunos e trabalhadores da educação são voltados a situações de risco – automutilação, suicídio, abuso, violência, depressão, e outros.





A sede do Programa Valorização da Vida terá atendimento de segunda à sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.





Economia Criativa





A Cidade recebe o primeiro festival do Club Design Mato Grosso do Sul, que promete iniciar a promoção do mercado local através da Economia Criativa.





Durante o Campo Grande Design Festival, o tema será Criatividade contra a Fome, uma ação de criatividade coletiva, por meio da qual serão convidados profissionais parceiros para desenvolver uma manifestação sobre um prato em branco. Os pratos serão expostos nos dias 17 e 18 de setembro e trocados por alimentos.





Os alimentos arrecadados serão entregues ao Fundo de Apoio a Comunidade (FAC).

Agenda do dia 25 de agosto de 2021





08h30:





Evento: Lançamento da Rede de Ouvidorias da Prefeitura Municipal de Campo Grande (OUVECG)

Local: CEA Polonês – Rua Corveta, 141 – Carandá Bosque





11h às 15h:





Evento: Descubra Campo Grande – Passeio com crianças de ONG’S

Local: Shopping Campo Grande – entrada pela Riachuelo / térreo Avenida Afonso Pena, 4.909 – Bairro Santa Fé





14h30:





Evento: Inauguração da sede da Coordenadoria Psicossocial – Semed/MS

Local: Rua Ermelita Gomes Oliveira, 998 – Bairro Santa Fé





15h15:





Evento: Lançamento Campo Grande Desing Festival

Local: Prefeitura Municipal de Campo Grande – Plenarinho





16h00:





Evento: Implantação da Ouvidoria da SAS