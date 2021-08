Único distrito ainda sem asfalto, Picadinha é atendida com ação do deputado Barbosinha em Dourados

deputado Barbosinha (DEM)

“É uma luta antiga que travo junto aos nossos representantes em nível municipal, estadual e federal, prestes a ser realizada agora”, comemorou um dos pioneiros da região da Picadinha, o advogado e produtor rural José Tibiriçá Martins Ferreira, ao receber a informação, através do deputado Barbosinha (DEM), que a via de acesso ao distrito foi incluída no programa de obras do Governo em fase de licitação.





Nesta quarta-feira (18), o secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, confirmou que nos próximos dias deve ser assinado o contrato para início do serviço na região da Picadinha. “São dois lotes, um saindo no sentido da BR à Placa do Abadio e o outro saindo no sentido Maracaju”, anunciou o secretário. A comunidade do local aguarda há mais de 35 anos pelo benefício que vai implantar o asfalto na principal vicinal de acesso do distrito, a rua Abílio Ferreira, reiterando o compromisso firmado com o deputado Barbosinha pelo secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel.





Ao agradecer “a boa notícia recebida através do nosso deputado estadual Barbosinha”, Tibiriçá disse que “a satisfação não é só minha, mas de todos os moradores, afinal o asfalto é algo que estamos aguardando pacientemente”. Picadinha é o único distrito de Dourados “que ainda está na poeira, com o fluxo dos caminhões que por ali passam”, como justificou o deputado douradense ao pleitear o benefício, considerando a força da comunidade e expansão da atividade industrial de cerealistas na região. “Mais uma luta antiga coroada com vitória”, concluiu.









Por: Luciana Bomfim