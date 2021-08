Três Lagoas vai receber obras de saneamento no valor de R$ 34 milhões

Projeto será realizado no âmbito do Programa Avançar Cidades

A Prefeitura de Três Lagoas, município distante 324 quilômetros de Campo Grande, abriu licitação no valor de R$ 34.607.455,24 para obras de saneamento no âmbito do programa “Avançar Cidades”. O edital com detalhes do processo administrativo foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (13).





Conforme a publicação, o objetivo é contratar empresa especializada para execução de obra de macrodrenagem de águas pluviais em diversas ruas dos bairros Chácara Imperial, Vila Haro e Jardim Primavera, com incentivos do Programa Saneamento para Todos, da Caixa Econômica Federal.





A abertura da sessão será no dia 15 de setembro, às 8 horas, no Anfiteatro do Crase Coração de Mãe, localizado à Avenida Clodoaldo Garcia, nº 2355 Vila Haro. Os interessados poderão adquirir o edital no site oficial do município www.treslagoas.ms.gov.br





O Avançar Cidades tem o objetivo de melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado (transporte ativo), à elaboração de planos de mobilidade urbana municipais e metropolitanos, estudos e projetos básicos e executivos.





Por: Renan Nucci