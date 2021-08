TRÊS LAGOAS| Seminário “Empodere-se” encerra Campanha Agosto Lilás

Aconteceu nesta manhã (31), o II Seminário da Campanha Agosto Lilás com tema “Empodere-se”, em Três Lagoas. O evento foi transmitido pelo facebook oficial da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) diretamente da Câmara Municipal, onde autoridades dos segmentos voltados à proteção da mulher estiveram presentes e expuseram a realidade dos casos no Município.





O promotor de justiça da cidade de Dourados, Izonildo Assunção Junior, foi o palestrante do Seminário e apontou razões para o aumento atual de casos de violência doméstica.





“O isolamento social por causa da pandemia foi um agravante nas relações familiares e desencadeou uma série de violências, desde a psicológica à tentativa de feminicídio. A pressão por causa do desemprego, o desequilíbrio financeiro entre outros, fez com que as brigas, violências físicas e divórcios tivessem um aumento significativo. Entendemos que a mulher se viu mais fragilizada e desprotegida dentro da própria casa, demorando a romper o ciclo de violência”, explicou.





No decorrer do Seminário, o promotor dialogou com os participantes e respondeu perguntas dos internautas. A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, lembrou que a Campanha termina nesta data, mas a luta é diária.





“que as ações realizadas neste mês sejam colocadas em prática todos os dias, precisamos desta consciência para erradicar a violência contra a mulher, garantir o acesso aos seus direitos e fazer valer o empenho de cada órgão ou instituição. Estamos de portas abertas para novas discussões e para atender à família e mulher vítima de violência doméstica”, concluiu.









ASSECOM