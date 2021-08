TRÊS LAGOAS| Prefeitura estuda estratégia para zerar filas de exames e cirurgias

A Prefeitura de Três Lagoas estuda uma estratégia para zerar a fila de espera de exames e cirurgias no Município que acumularam, consideravelmente, por conta do longo período da pandemia do Coronavírus.





Para debater o assunto e definir quais estratégias serão traçadas, estiveram reunidos nesta semana, no gabinete do prefeito Angelo Guerreiro, a secretária de Saúde, Elaine Fúrio e a Diretora Geral de Saúde, Kátia Lira.





De acordo com a secretária as agendas para exames e cirurgias ficaram praticamente paradas por um ano, os atendimentos foram realizados somente de forma parcial.





Elaine salientou que a demanda reprimida se tornou maior ainda nos últimos meses, em virtude disto, o prefeito solicitou com urgência a reunião.





“Estamos muito preocupados com essa situação, com o aumento das filas. Precisamos resolver e zerar as filas o quanto antes”, informou Guerreiro.





A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está estudando quais ações serão promovidas para zerar as filas dos exames e cirurgias e, em breve, será divulgada as intervenções do município para solucionar essa demanda.