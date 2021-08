TRÊS LAGOAS| Prefeito solicita à Sanesul projeto para instalação de novos ramais no bairro Jupiá

O prefeito Angelo Guerreiro e o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito da Prefeitura, Adriano Barreto, solicitaram à Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) um estudo para substituição da rede de distribuição e ramais de ligação de água potável no bairro Jupiá.





Nas últimas semanas, houve um aumento no número de reclamações relacionadas a vazamentos de água no bairro, quando a empresa fornecedora comparece para realizar o reparo, os moradores acabam ficando sem abastecimento.





Outro ponto destacado por Guerreiro é a falta de revisão nos encanamentos existentes, “ o bairro Jupiá é um tanto quanto antigo e esses encanamentos nunca passaram por revisões”.





“Nós solicitamos e clamamos em nome das famílias do Jupiá essa melhoria. Peço que leve ao conhecimento do presidente as nossas solicitações, pois queremos em breve uma resposta a todos os moradores”, destacou o prefeito.





Representando a Sanesul, na reunião que aconteceu na semana passada, o gerente regional, Adilson Bahia confirmou que fará o diagnóstico imediato referente aos vazamentos.





“Vou levar a proposta para o diretor presidente para que a gente possa planejar e elaborar um projeto para reestruturar todo sistema do bairro e atender a população com eficiência e qualidade”.





