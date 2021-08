TRÊS LAGOAS| Construção das novas praças será finalizada no próximo mês

No próximo mês, moradores de sete regiões de Três Lagoas vão poder usufruir de novas áreas de lazer, composta por praças, parquinhos, academias, quadra de areia, campos de futebol e quadras poliesportivas.





A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), finaliza em setembro sete novas praças, levando mais infraestrutura, lazer e cultura para os três-lagoenses.





Com investimento próprio de R$ 9.266.133,08 o contrato contempla a construção de praças públicas nos bairros Jardim Nova Ipanema; Setsul; Nova Três Lagoas II; Quinta da Lagoa; Jardim dos Ipês III; Jardim Glória e JK.





Cada unidade conta com pisos intertravados, parquinhos, academia, grama e paisagismo. Algumas praças vão ganhar ainda quadra poliesportiva com alambrados, campo de futebol com arquibancada e quadra de areia.





As obras que já estão na fase final, com cerca de 80% de execução, têm calçamento, poste e ligações de energia, pergolados finalizados. Bancos, academias, parquinhos e campos montados, quadras e arquibancadas também foram executadas. Entrando agora na fase dos serviços de acabamento, pintura e paisagismo.





O prefeito Angelo Guerreiro explica que depois de prontas, as praças passam a ser de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. “Essas praças são para todos os moradores, principalmente para as crianças. Será mais uma opção de lazer, um local a mais para brincar e ajudar no desenvolvimento e mais qualidade de vida para os jovens. Quero agradecer a toda equipe técnica que trabalha incansavelmente neste projeto”.





PRAÇA JK





Localizada na Rua José Lopes Barbosa, Rua Egídio Thomé, Rua Etelvino Custódio de Queiroz, Rua Dr. Eurydice Chagas Cruz, totalizando uma área de 4.465,23 m2. O Projeto possui parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra de areia e campo de futebol com arquibancadas.





PRAÇA DOS IPÊ III





Localizada na Rua Ana Queiroz Dutra, totalizando uma área de 7.564,24m2. Projeto composto por parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra de areia e quadra poliesportiva com alambrados.





PRAÇA JARDIM GLÓRIA





Localizada nas vias, Rua Benedito Soares da Mota, Rua António Estevan Leal, Rua 15 de Novembro e Rua Duque de Caxias, totalizando uma área de 5.000,00 m2. Projeto com parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra de areia e campo de futebol com arquibancadas.





PRAÇA NOVA IPANEMA





Localizada entre as vias, Rua Euclides da Cunha, Rua 13 de Junho, Rua 15 de Junho, totalizando uma área de 10.914,60 m2. Projeto composto por parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra poliesportiva com alambrados e campo de futebol com arquibancadas.





PRAÇA NOVA TRÊS LAGOAS





Localizada entre as vias, Rua D, Rua F, Rua José Amim E Rua Marcilio Dias, totalizando uma área de 9.930,49 m2. Projeto composto por parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra poliesportiva e campo de futebol com alambrados.





PRAÇA QUINTA LAGOA





Localizada entre as vias, Rua Alaor Pimenta Queiroz, Rua Bruno Garcia, Rua Paranaíba, Rua Manoel Custódio de Queiroz, totalizando uma área de 10.000,00 m2. Projeto composto por parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra poliesportiva e campo de futebol com alambrados.





PRAÇA SETSUL





Localizada na Rua Projetada 4, totalizando uma área de 11.076,54m2. Projeto composto por parquinhos, academia, paisagismo, gramas, quadra poliesportiva e campo de futebol com alambrados.





ASSECOM