TRÊS LAGOAS| AGOSTO DOURADO – SMS e doulas convidam mães para evento sobre aleitamento materno no próximo dia 28

No próximo dia 28, a doula Katiuce Assis estará realizando a “Hora do Mamaço”, evento que busca reunir mães lactantes para destacar a importância da amamentação. Esta ação é alusiva à Campanha Agosto Dourado, do Ministério de Saúde, que simboliza a luta pelo incentivo ao aleitamento materno.





Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o encontro acontecerá a partir das 15h desta data na quadra esportiva do quartel do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, também parceiro da iniciativa.





Conforme a organizadora, haverá palestra sobre a amamentação e sua importância com a consultora em aleitamento materno, Gih Ramos, instrução sobre emergência com engasgo em bebês em aleitamento materno com bombeira militar, sorteio de brindes oferecidos pelos apoiadores, “a hora do Mamaço” (momento em que todas as mães amamentam ao mesmo tempo), lanche e palavra de encerramento.





Para participar do evento, a mãe lactante deve realizar a inscrição através do formulário via Google, disponível no Instagram @katiuceassis e no link abaixo.





"Este encontro é uma forma de conscientizar toda a sociedade sobre a importância do aleitamento materno, não somente nos primeiros meses de vida. A necessidade de proteger a amamentação é urgente e uma responsabilidade de todos.", finalizou.





