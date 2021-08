Tempo seco e amplitude térmica são destaques desta terça-feira

O tempo segue firme em toda região Centro-Oeste nesta terça-feira (03). As temperaturas seguem em elevação e a umidade relativa do ar fica baixa, especialmente durante a tarde.





Uma grande amplitude térmica deve marcar o dia, pois as manhãs continuam frias em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as mínimas podem ficar em torno dos 8°C na região sudoeste e as máximas podem atingir os 30°C nas região norte.





Devido a atuação de uma massa de ar seco, poucas nuvens se formam elevando as temperaturas e reduzindo os níveis de umidade relativa do ar que podem variar entre 10-35% neste dia, especialmente nas regiões pantaneira, centro-norte e leste.





As recomendações incluem tomar bastante líquido, evitar exposição direta ao sol e atividades físicas nos horários mais quentes e secos do dia.





Por: Mireli Obando