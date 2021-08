Temperaturas em elevação e baixa umidade são destaques do tempo para o fim de semana

Após a passagem de uma frente fria que permitiu um ligeiro refresco no tempo, as temperaturas entram em gradativa elevação e o final de semana deve ser de calor em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, especialmente no domingo que pode ter máximas acima de 35°C.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) a atuação de sistemas meteorológicos de circulação anticiclônica em médios (500hPa) e altos níveis (200hPa) vão favorecer a manutenção das condições de tempo estável, quente e seco no fim de semana.





A amplitude térmica ainda se fará presente, pois as madrugadas ainda serão frias, especialmente na região sudoeste. Como é característico para o mês de agosto, a umidade relativa do ar vai continuar registrando baixos níveis entre 30-10%. Por enquanto a meteorologia não prevê chuva.





Para esta sexta-feira (13) as condições serão de céu claro e predomínio de sol em praticamente todo Estado. Cavado entre Argentina, Paraguai e Paraná aumentam a nebulosidade somente na região sul. Não há probabilidade de chuva.





Os níveis de umidade do ar podem ficar entre 30-20% durante a tarde em grande parte do Estado, exceto no extremo sul que pode registrar 40%.





No início do dia os termômetros podem registrar mínima de 10°C na região sudoeste. Durante a tarde as máximas devem passar dos 30°C em toda faixa centro-norte do Estado.





Por: Mireli Obando