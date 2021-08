Senador Nelsinho Trad viabiliza R$ 212,7 milhões da União para Campo Grande

“Tenho excelente notícia no aniversário de Campo Grande, a gente liberou R$ 4,2 milhões em junho para recuperação da malha viária nas regiões urbanas do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo. Hoje, recebemos o comunicado de mais R$ 6,3 milhões para as obras de pavimentação. Campo Grande está se preparando para o futuro. Parabéns, Capital Morena”, destacou o parlamentar.





Na semana passada, foram R$ 16,5 milhões empenhados para obras de asfalto na Capital. Desses recursos, R$ 6,5 milhões para pavimentação e drenagem no Jardim Itatiaia e no Bairro Tiradentes e R$ 10 milhões para Jardim Mansur. De acordo com o senador Nelsinho Trad, esses projetos foram priorizados pelos parlamentares para Cidade Morena.













Com esses valores empenhados, (R$16,5 milhões como coordenador da bancada), mais R$ 10,3 milhões liberados pelo MDR, R$ 126 milhões em financiamentos autorizados e R$ 59,9 milhões de recursos federais já pagos por solicitação do senador Nelsinho Trad, Campo Grande chega aos 122 anos com R$ 212,7 milhões viabilizados durante o mandato do coordenador da bancada federal. “ Viva a nossa Capital, prefeito Marquinhos Trad e população, conte conosco em Brasília pelo desenvolvimento da nossa cidade”, afirma o senador Nelsinho Trad.