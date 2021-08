Senador Nelsinho Trad confirma mais R$ 2,4 milhões para três municípios de MS

Segmento do turismo foi o grande contemplado das emendas federais





Os municípios de Eldorado, São Gabriel do Oeste e Guia Lopes da Laguna vão receber do Governo Federal um repasse de cerca de R$ 2.412.757,78. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do deputado Federal Vander Loubet (PT-MS) e que, por meio de articulação do Senador Nelsinho Trad (PSD/MS), coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, foram liberados nesta quarta-feira.





“O deputado solicitou o meu empenho para ajudá-lo a destravar esses recursos. Trabalhamos juntos e, agora, entregamos esse grande repasse para população dos municípios beneficiados”, comemora o senador, garantindo que o resultado é reflexo da união dos parlamentares pelo Estado. As emendas contemplam recursos que serão destinados em sua maior parte para o segmento do turismo.





DISTRIBUIÇÃO





Eldorado, município de fronteira, vai receber de uma só vez duas liberações do Ministério do Turismo. Soma-se R$ 333 mil da primeira etapa e R$ 497 mil da segunda etapa, um total de R$ 831 mil pagos para construção do Centro de Eventos da cidade.





O Ministério do Turismo também vai repassar outros R$ 836 mil para construção de Pavilhão de Eventos, dessa vez para o município de São Gabriel do Oeste.





Outro importante repasse do Ministério do Turismo vai permitir a construção da Praça de Eventos de Guia Lopes da Laguna. Localizada na Rua Visconde de Taunay, no Bairro Planalto, a obra receberá o aporte de R$ 445 mil.





MUNICÍPIO ORGÃO VALOR DATA REPASSE Eldorado Turismo 831.090,00 24.08.2021 ​ Cidadania, MDR, Saúde, FNDE 1.241.640,00 2019 a 2021 São Gabriel do Oeste Turismo 836.550,05 26.08.2021 ​ Sudeco, FNDE, Saúde 1.072.323,35 2019 a 2021 Guia Lopes da Laguna Turismo 445.117,73 25.08.2021 ​ Saúde 300.000,00 14.07.2020 VALOR TOTAL ​ R$ 4.726.721,13



