Senado Ricardo Barros ataca a CPI, revolta senadores e voltará a depor como convocado

Líder do governo na Câmara falava como convidado. Ele irritou os senadores ao dizer que as atividades da CPI estão atrapalhando a aquisição de vacinas pelo Brasil.

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), decidiu encerrar antecipadamente a sessão desta quinta-feira (12) da comissão que ouvia o depoimento do líder do governo, deputado Ricardo Barros (PP-PR).





Barros irritou senadores ao dizer que a comissão estaria afastando do Brasil as empresas fabricantes de vacinas. Antes do encerramento, a sessão chegou a ser suspensa duas vezes.





"Ele foi alertado por mim que, na minha terra, o tucunaré morre pela boca. E aí o 'gran finale' dele foi querer fazer uma narrativa de que a CPI está atrapalhado a compra de vacina. Aí não dá. A própria empresa chinesa desmentiu dois minutos depois", afirmou Aziz.





Antes do recesso legislativo de meio de ano, Barros tinha sido convocado pela CPI. Mas, a pedido do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), a convocação foi convertida em convite. Omar Aziz disse que a comissão atendeu ao pedido como uma "deferência" ao presidente da Câmara.





"Quando fizemos essa troca [de convocação para convite] foi uma questão de deferência a um deputado federal, que não estava aqui como investigado, estava como testemunha. Agora, ele será convocado para esclarecer. E a narrativa dele de tentar colocar nas costas da CPI é uma narrativa de alguém que realmente não tem compromisso com a vida, desde o primeiro momento defendendo imunização de rebanho", declarou Aziz.





Após as duas suspensões da sessão, a CPI retomou os trabalhos às 15h. Assim que a sessão foi reiniciada, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu a convocação de Barros, e Aziz atendeu ao pedido.





Na condição de convocado, o depoente fica obrigado a comparecer e fica obrigado a falar a verdade, sob o risco de cometer crime de falso testemunho.





Barros diz que não mudará atitude





Após o encerramento da sessão, Ricardo Barros afirmou que a CPI tenta construir uma "narrativa" de que há corrupção no governo e, segundo ele, por não conseguir, encerrou a sessão.





"Eu entendi tudo: o jogo não estava bom, ele é o dono da bola, põe a bola embaixo do braço e vai embora, não quer jogar mais. Porque eles não estavam conseguindo sustentar a sua narrativa. Eu estou documentado", declarou.





Barros disse que não mudará de atitude quando retornar à CPI.





"Quando iniciei o depoimento, jurei falar a verdade — e não precisava porque vim como convidado. Se vier como convocado, não muda absolutamente nada", afirmou. "Mas não vou permitir que narrativas mentirosas se repitam sem a devida contradita", disse. "Se eles não querem ser contestados, que não me chamem para a CPI", declarou Barros.





De acordo com o líder do governo, a CPI está perdendo força porque, segundo ele, os depoentes não confirmam as teses da comissão.





"Não é possível que eles não percebam que a narrativa da CPI está perdendo força porque ninguém confirma o que eles estão dizendo."





Consulta ao Supremo





O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que a comissão fará uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber quais providências podem ser tomada caso um deputado federal minta à comissão.





“Consultaremos o Supremo sobre qual a providência a ser tomada quando um deputado federal vem aqui, mente, descumpre o artigo 202 do Código de Processo Penal. Claramente, se alguém usou de estratégia, de má-fé, não foi a CPI, foi o senhor Ricardo Barros, que veio para cá com 'media training' e com tropa de choque organizada”, declarou.





Segundo o senador, a consulta ao Supremo servirá para que a comissão saiba “qual medida tomaremos se o deputado voltar aqui e insistir nas mentiras”.





Declaração motivou tumulto





Barros havia dito que as empresas fabricantes de vacina estão evitando vender para o Brasil, com receio de virem a ser implicadas na CPI.





"O mundo inteiro quer comprar vacina, e espero que esta CPI traga bons resultados ao Brasil. Porque o negativo já produziu muito: afastou empresas interessadas em vender vacina ao Brasil", disse o deputado.





Em seguida, senadores reagiram. "Isso não é verdade", afirmou a senadora Simone Tebet (MDB-MS). "Aí não dá. Nós impedimos que houvesse roubo. Que ganhassem dinheiro com vacina. Foi isso que nós impedimos", exclamou Humberto Costa (PT-PE).





O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), defendeu a comissão e disse que "vocês do governo" queriam "tirar proveito" da negociação de vacinas. Barros é líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Câmara.





"Afastamento das vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz", disse o senador ao deputado. Em seguida, Omar Aziz anunciou a suspensão da sessão.





Por que Barros foi à CPI?





O nome do parlamentar entrou no escopo da CPI porque, segundo o deputado Luis Miranda (DEM-DF), Bolsonaro citou Ricardo Barros ao ouvir denúncias de irregularidades na negociação do Ministério da Saúde para comprar doses da vacina Covaxin.





Segundo Miranda, ao ouvir as denúncias em uma reunião no Palácio do Alvorada, em março, Bolsonaro disse que "isso era coisa" de Ricardo Barros e que acionaria a Polícia Federal. A PF apura se o presidente cometeu crime de prevaricação por, supostamente, não ter pedido a apuração do caso.





Bolsonaro confirma ter se reunido com os irmãos Miranda. O presidente já defendeu a credibilidade de Barros, mas nunca confirmou ou negou que tenha citado o nome do líder do governo no encontro com Luís Miranda.





A CPI investiga denúncias de irregularidades em compras de vacinas e na relação do governo com intermediários.





O contrato com a Covaxin foi cancelado após as denúncias.