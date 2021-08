Semana de tempo firme e aumento de temperaturas em todo Estado

Depois da chuva que amenizou as temperaturas no final de semana em Mato Grosso do Sul, as instabilidades enfraquecem e o tempo volta a ficar firme, quente e seco.





A semana começa com sol entre poucas nuvens em todas as áreas, e as temperaturas seguem tendência de elevação e consequentemente os níveis de umidade relativa do ar voltam a cair.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) pelo menos até quinta-feira não há probabilidade de chuva, e as temperaturas podem atingir até 40°C na região pantaneira, 36°C na região centro-norte, 33° na região leste, 32°C na região sudoeste e na Capital até 34°C.





Os níveis de umidade relativa do ar podem chegar a 10-35% principalmente nas regiões pantaneira, centro-norte e leste.





Para esta segunda-feira (30) o sol predomina entre poucas nuvens em todas as áreas do Estado. Os níveis de umidade podem variar entre 20-40% nas horas mais quentes do dia.





As temperaturas continuam agradáveis no centro-sul do Estado, se mantendo abaixo dos 30°C. Confira as temperaturas estimadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Campo Grande e alguns municípios do Estado.

Campo Grande: 17°C a 31°C

Dourados: 15°C a 30°C

Ponta Porã: 15°C a 30°C

Três Lagoas: 19°C a 35°C

Corumbá: 18°C a 40°C

Coxim: 21°C a 39°C





Por: Mireli Obando