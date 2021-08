Semana começa com lançamento do novo sistema de Alvará de Construção e entrega das reformar do Elias Gadia e USF

A programação do calendário oficial dos 122 anos de Campo Grande traz nesta segunda-feira (23) o lançamento do novo sistema para aprovação digital de projetos arquitetônicos, o “Alvará Imediato”. Sendo possível emitir o Alvará de Construção, inicialmente entre 24h e 48h. Resultando em maior economia de tempo daqueles que desejam investir em Campo Grande.





O sistema no modelo declaratório, é voltado aos empreendimentos de baixo impacto como construções unirresidencial, multirresidencial de até cinco unidades e projetos de construção de edificações destinadas às atividades de comércio (salão comercial) com área de até 500m².





Saúde





Na Saúde, a Prefeitura vai entregar a revitalização da Unidade de Saúde da Família Pedro Felix de Souza, no Jardim Paradiso. A USF ganhou nova pintura na parte externa e interna, revisão do telhado, calhas, portas, janelas e lâmpadas. Esse trabalho é feito inteiramente com recursos próprios e equipe da Divisão de Manutenção Predial da Sesau.





Esporte e Lazer





Para encerrar a agenda desta segunda-feira, a Prefeitura entrega as obras de revitalização da Praça Esportiva Elias Gadia, localizada no Bairro Taveirópolis. A reforma abrangeu reparos na calçada externa; novas mesas e bancos de concreto; troca de areia e novos brinquedos no playground; melhorias na iluminação da quadra poliesportiva; reforma e pintura das arquibancadas, com instalação de alambrado e corrimãos; revitalização dos banheiros; e recuperação do pórtico no acesso principal.





A Praça conta com 6 oficinas esportivas gratuitas (funcional, Fit dance, ritmos, futebol, futebol americano e academia ao ar livre).





Agenda do dia 23 de agosto de 2021 (segunda-feira)





08h30:





Lançamento do novo sistema de aprovação eletrônica Alvará Imediato – Mais Tecnologia, Menos Burocracia

Local: CEA Polonês (Rua Corveta, nº 414, Carandá Bosque)





09h30:





Entrega da revitalização da Unidade de Saúde da Família Pedro Feliz de Souza

Local: Rua Hanna Abdulahad, nº 315, Bairro Jardim Paradiso





16h30:





Entrega da reforma da Praça Elias Gadia

Local: Rua Albert Sabin, Bairro Taveirópolis









ASSECOM