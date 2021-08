Secretária de Saúde de MS diz que já identificou leve aumento do número de casos novos de Covid entre idosos

Estado aguarda autorização e novas doses de vacinas para aplicar terceira dose em idosos.

Secretária estadual adjunta de Saúde, Christine Maymone ©Redes Sociais/Reprodução

A secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) já identificou um leve aumento do número de casos novos de Covid-19 entre a população idosa. Segundo a secretária adjunta da pasta, Christine Maymone, até por isso, o estado aguarda com expectativa a autorização formal do Ministério da Saúde e a chegada de novos imunizantes para aplicar uma terceira dose entre as pessoas com mais de 60 anos.





O presidente do conselho dos secretários municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul (Cosems), Rogério Leite, disse que a expectativa é que a proposta da terceira dose para idosos fosse discutida nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Ministério da Saúde, mas que isso não acabou ocorrendo.





Ele explicou que existem alguns pontos que ainda estão sendo discutidos em relação a essa proposta, entre os quais, por exemplo, a do imunizante que será utilizada neste reforço. A sugestão inicial é que seja o da Pfizer.





Sobre vacinas, a secretária estadual adjunta comentou que nesta sexta o estado atingiu o percentual de 91,20% da população vacinável, que é formada por pessoas com 18 anos ou mais e os grupos prioritários, já tendo recebido a primeira dose ou dose única da vacina e 54,12% as duas doses ou dose única dos imunizantes.





Dados da pandemia nesta sexta-feira:

Casos novos: 525

Total de casos: 365.088

Mortes: 13

Total de casos: 9.237

Pacientes internados: 338

Pessoas recuperadas: 352.056