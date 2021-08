Sábado quente e seco em Mato Grosso do Sul

Uma massa de ar seco atua sobre a região centro-oeste do País. Com isso, Mato Grosso do Sul terá mais um dia com predomínio de sol, grande amplitude térmica e baixa umidade relativa do ar.





O sábado (14) terá pouca ou quase nenhuma nebulosidade, exceto no extremo sul que durante a manhã deve ficar nublado. De modo geral o tempo segue firme sem probabilidade de chuva.





O dia deve começar com umidade do ar elevada, mas durante a tarde os índices podem ficar entre 10-35% segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), principalmente na porção centro-norte da região leste, norte da região pantaneira e porção norte da região centro-norte.





A estiagem somada a vegetação seca deixam as condições propícias para o aumento do número de focos de queimadas. Cuidados com a saúde também são necessários. Especialistas recomendam aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol e também a prática de atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.





As temperaturas seguem amenas com mínima de 10°C durante a madrugada em pontos isolados parte oeste do Estado, mas durante a tarde se elevam bastante podendo ficar acima dos 35°C.









Por: Mireli Obando