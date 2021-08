Sábado de tempo firme e ensolarado em todo Estado

A meteorologia prevê sábado (7) de tempo firme em Mato Grosso do Sul. Os grandes destaques do dia serão as temperaturas em elevação e o tempo que segue bastante seco. Nuvens altas e médias podem se fazer presentes em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, porém sem potencial para provocar chuvas.





Com predomínio de sol e temperaturas mais elevadas, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar bastante baixos. Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam para índices em torno de 10-30% especialmente durante a tarde nas regiões pantaneira, centro-norte, leste e norte da região sudoeste.





O tempo seco potencializa o aumento do número de queimadas e a ocorrência de doenças respiratórias.





A madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 15°C e máximas de até 37°C na região pantaneira.









Por: Mireli Obando