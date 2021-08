RIBAS DO RIO PARDO| Fábrica de celulose abre 250 vagas em cursos com bolsa-auxílio

Participantes dos cursos terão chances de serem contratados para atuar em nova fábrica na cidade

A fábrica de celulose Suzano está com inscrições abertas em quatro cursos que oferecem bolsa-auxílio de R$ 350, alimentação e certificado de formação profissional, em Ribas do Rio Pardo, a 103 quilômetros de Campo Grande. Para pessoas de outras cidades, que forem selecionadas, a empresa também vai oferecer estadia em alojamento.





Os cursos são de iniciação profissional de ajudante florestal, operador de máquinas agrícolas e motorista de veículos de cargas em geral, além de qualificação profissional de mecânico comboísta.





Realizados em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), os cursos têm inscrições abertas até o dia 30 de agosto. Os interessados podem se inscrever, preferencialmente, pela internet. Clique aqui para fazer inscrição.





Cerca de 50% dos formandos dos cursos poderão ser contratados para trabalhar na operação de silvicultura da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Os cursos serão ministrados de segunda a sexta-feira, com oito horas diárias de capacitação, entre aulas práticas e teóricas.





Quem não tem acesso a internet poderá procurar uma das unidades da Evoluir RH, empresa parceira da Suzano, que atuará na seleção.





Em Ribas do Rio Pardo, o escritório fica na Rua Carlos Ancone, 496, no Bairro Vista Alegre, e o telefone de contato é (67) 98412-4490 (WhatsApp). Em Três Lagoas, a unidade fica na Rua Aparício da Silva Camargo, 298, no Jardim Roriz, e os telefones são (67) 3521-7734 e (67) 98465-7734 (WhatsApp).





Requisitos





As inscrições para os cursos estão abertas para todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, etnia, origem, classe social, formação, deficiência e orientação sexual, desde que atendam a alguns pré-requisitos, conforme a Suzano.





Para se inscrever na formação de iniciação profissional em ajudante florestal, é necessário ter ensino fundamental incompleto. Já para a iniciação em profissional operador de máquinas agrícolas, candidatos e candidatas precisam ter ensino fundamental incompleto e conhecimento em operações de máquinas agrícolas.





Para qualificação profissional de mecânico comboísta, os pré-requisitos são ensino fundamental incompleto e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria C ou D.





Para o curso de iniciação profissional de motorista de veículos de cargas em geral, as pessoas interessadas devem possuir ensino fundamental incompleto e CNH na categoria C ou acima.





Uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a Suzanao exporta para mais de 80 países e recentemente anuncio a construção e um fábrica em Ribas do Rio Pardo, cuja previsão é começar a funcionar até março de 2024.





Por Caroline Maldonado