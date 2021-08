Repartições públicas estaduais de Campo Grande não terão expediente no aniversário da cidade

Nesta quinta-feira (26) a Capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, completa 122 anos. Desse modo, algumas repartições públicas do poder executivo estadual ficarão sem atendimento ao público neste dia.





A antecipação do feriado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, autorizada pela Lei 6.568 de 19 de março de 2021, não interferiu nas atividades dos servidores estaduais que exerceram suas atividades regularmente no período, conforme ofício circular da Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização (SAD)





A recomendação é utilizar as ferramentas digitais para realizar consultas e alguns tipos de serviços. O aplicativo MS Digital disponibiliza 86 serviços públicos de áreas diversas como saúde, educação, trânsito, segurança, turismo, direito do consumidor, entre outros.





Vale lembrar que serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, não serão interrompidos.









Hemosul: Na quinta-feira (26) o Hemosul Coordenador da Avenida Fernando Corrêa da Costa vai atender das 7h as 12h. O Hemosul Santa Casa abrirá em horário normal de atendimento das 7h as 11h no feriado. Na sexta-feira (27) o funcionamento de ambos será normal.





Detran: As agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), da Capital, não terão expediente na quinta-feira (26) devido ao feriado de aniversário de 122 anos de Campo Grande. O atendimento do órgão volta ao normal na sexta-feira (27).





Agenfas: Não haverá expediente nas Agências Fazendárias de Campo Grande nesta quinta-feira (26). As emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na sexta-feira (27).





Fácil: As Unidades de Atendimento da Rede Fácil: Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório estarão fechadas nesta quinta-feira (26) e retomam atendimento na sexta-feira.





Funtrab: A Funtrab não atenderá nesta quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, devido ao feriado municipal, e na sexta-feira (26) será realizada uma sanitização no prédio.





Mireli Obando, Subcom