Recuperado da Covid-19, deputado Barbosinha volta às sessões da ALEMS

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O deputado Barbosinha (DEM-MS) voltou aos trabalhos legislativos na Assembleia, nesta terça-feira (10), após ter se recuperado da Covid-19. O parlamentar foi diagnosticado com a doença no último dia 30 de julho, e permaneceu em isolamento, cumprindo o período de quarentena em sua residência na cidade de Dourados.





Durante todo o tempo que esteve com o coronavírus Barbosinha cumpriu as recomendações médicas e recebeu atendimento médico domiciliar. “Estou recuperado e pronto para retomar todas as minhas atividades legislativas e dar continuidade ao nosso trabalho pelo povo sul-mato-grossense. Temos trabalho árduo pela frente. Agradeço a todos que intercederam pela minha saúde e que torceram pelo meu restabelecimento”, destaca.





O parlamentar já recebeu a primeira dose do imunizante contra a Covid no dia 4 de junho, na cidade de Dourados, no Posto de Saúde do Parque I. A segunda dose está prevista para o dia 6 de setembro.





Após ter passado pela doença e vivenciado a triste experiência de contrair o vírus, Barbosinha reforça o apelo à população para que “Previnam-se contra a doença usando máscara ao sair de casa, fazendo o uso do álcool em gel e o mais importante: se vacinem. Só assim vamos vencer a guerra contra o coronavírus”, completa.





Por: Luciana Bomfim