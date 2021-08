Quinta-feira com pancadas de chuva e alívio nas temperaturas em grande parte do Estado

Conforme antecipou a meteorologia, a partir desta quinta-feira (26) o tempo muda em Mato Grosso do Sul. Aumentam as condições de nebulosidade em todas as áreas, e pancadas de chuva são esperadas para a região sudoeste e porção sul da região pantaneira.





Os níveis de umidade relativa do ar terão uma ligeira melhora de hoje para o fim de semana. Nesta quinta-feira os níveis podem variar entre 40-60% durante a tarde na região sudoeste. Para as demais áreas os índices ainda ficam baixos com variação entre 20-30%.













Essas condições também proporcionam refresco nas temperaturas tanto mínimas quanto máximas. A região sudoeste será a mais influenciada, com mínimas de 14°C e máximas entre 17/20º. Nas demais áreas as mínimas são estimadas em 18°C e máxima pode passar dos 35°C na região leste.





Mireli Obando, Subcom