Quatro são detidos e polícia procura outros suspeitos por morte em pedreira

Menina de 11 anos foi estuprada e morreu depois de cair de paredão de pedra de 20 metros

Local onde corpo de menina foi encontrado na manhã de hoje, em Dourados ©Adilson Domingos

Quatro pessoas, entre adultos e adolescentes, já foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para serem ouvidas sobre a morte da menina de 11 anos, encontrada na manhã de hoje, em uma pedreira desativada em Dourados, a 233 km de Campo Grande.





A menina foi estuprada e o corpo encontrado sobre as pedras. Ela morreu depois de ser jogada do topo do paredão, mas também existe possibilidade de a criança ter caído ao tentar fugir dos estupradores.





O local onde o corpo foi encontrado fica na divisa das aldeias Bororó e Jaguapiru, que formam a Reserva Indígena de Dourados. A menina morava na Bororó.





Policiais, com apoio de lideranças indígenas, continuam fazendo diligências na reserva atrás de testemunhas e outros suspeitos de participação no crime.





A menina teria sido vista consumindo bebida alcoólica com algumas pessoas ontem à tarde, nas proximidades do local onde foi encontrada morta. As roupas da criança estavam no topo do paredão.





O corpo foi encontrado por familiares, que saíram à procura da menina por ela não ter voltado para casa desde ontem à tarde. Peritos da Polícia Civil constataram sinais de abuso sexual.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados