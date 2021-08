Projeto de senador Nelsinho Trad ganha aplausos em inauguração de obras do Aeroporto da Capital

Parlamentar sul-mato-grossense propõe homenagear empresário Ueze Elias Zahran com seu nome em terminal ampliado

O projeto de lei do senador Nelsinho Trad, aprovado no Senado Federal, que prevê homenagear o empresário Ueze Elias Zahran com o seu nome no Aeroporto Internacional de Campo Grande, ganhou aplausos na inauguração da primeira etapa de obras concluídas. "Fizemos vistoria e dentro de 60 a 90 dias teremos um novo aeroporto", disse o senador Nelsinho Trad.





Durante a solenidade, o parlamentar agradeceu ao Governo Federal, ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Integração Tarcísio Gomes de Freitas pelo empreendimento de 39,9 milhões.





De acordo com a estatal, são oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), para a reforma do terminal de passageiros, que passou a ter capacidade para receber 4,5 milhões de passageiros por ano. Antes, o aeroporto tinha capacidade máxima de 2,5 milhões de passageiros por ano.





O senador Nelsinho Trad destacou que a população sul-mato-grossense merece receber esse novo terminal para o seu conforto e com a homenagem a uma personalidade de MS. "O aeroporto é lugar de tensões, um local que se tem despedidas muitas vezes para sempre. Também de realização de sonhos, de chegadas", comentou o senador.





Em suas redes sociais, o parlamentar recordou que acompanhou no aeroporto o reencontro de uma adolescente que não via a mãe há mais de dez anos. "Há muito tempo, é um desejo antigo ter um aeroporto ampliado".





Para o senador, representa novo tempo para Mato Grosso do Sul e mencionou o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, relembrando que, em breve, haverá a Rota Bioceânica e haverá a visita de muitos estrangeiros.





Discurso do governador





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), durante sua fala, mencionou sobre o projeto de lei do senador Nelsinho Trad (PSD), que pretende homenagear o Aeroporto Internacional de Campo Grande com o nome do empresário Ueze Elias Zahran e o parabenizou pela iniciativa em perpetuar a vida de um sul-mato-grossense que fez a diferença. "Foi um empreendedor que olhou Mato Grosso do Sul à frente de seu tempo. Perpetuar o nome dele no aeroporto será um orgulho", defendeu.





O projeto de lei, já aprovado pelo Senado Federal, segue para votação na Câmara dos Deputados. "Não tenho dúvida que será aprovado", disse o governador.









ASSECOM