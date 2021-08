POLITICANDO| Com Jota Menon

z

SEM FERIADO – Amanhã, 26 de agosto, não será feriado no município de Campo Grande, embora seja a data em que a Cidade Morena celebra 122 anos de emancipação político-administrativa. Dessa forma, a prefeitura e suas secretarias municipais, assim como órgãos da administração direta, indireta e fundacionais, funcionarão normalmente. Isso acontece porque no auge da pandemia o prefeito Marquinhos Trad (PSD/foto acima) decretou um lockdown de 10 dias antecipándo praticamente todos os feriados do ano.













FERIADO – Já no âmbito do Governo do Estado, a data maior do município campo-grandense será lembrada com o fechamento de todas as repartições públicas. Ou seja, se o cidadão tem alguma coisa para resolver amanhã junto a órgãos da administração estadual ou antecipa para hoje ou transfere para sexta-feira, quando os órgãos do Estado voltarão a funcionar normalmente.





FERIADO EMENDADO – Por seu turno, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já baixou normativa decretando feriado no dia 26 de agosto e ponto facultativo no dia 27. Assim, órgãos do Judiciário fecham hoje, ao final do expediente, e só voltam a funcionar na segunda-feira.





109 ANOS X COVID – Um senhor de nome João Daniel, morador de Cuiabá, é a prova viva de que quem morre na véspera é mesmo o peru. Aos 109 anos de idade ele foi acometido pela Covid-19, ficou 15 dias internado e nesta semana recebeu alta. O fato virou notícia nacional e mostra que a Covid quando detectada no início do processo de incubação pode ser vencida até mesmo pelos mais idosos.

















122 ANOS – Amanhã Campo Grande (foto acima) comemora 122 anos de emancipação político-administrativa. Como o município foi criado poucos anos após o surgimento do centro urbano às margens dos córregos Prosa e Segredo, a Cidade Morena é uma das capitais mais jovens do Brasil e, inclusive, um dos municípios mais novos de todo o Estado também, porque muitos dos municípios sul-mato-grossenses, apesar de terem menos tempo de emancipação, têm muito mais tempo de fundação do que Campo Grande.













DESCORTÊS – Nada tem causado mais mal-estar entre Bolsonaro e as Forças Armadas do que a forma como o presidente tem tratado seu vice, general Hamilton Mourão (Na foto acima ao lado de Bolsonaro). A maneira como Bolsonaro se refere publicamente e nos bastidores a Mourão é descrita por militares de alta patente como “no mínimo, descortês”. As constantes investidas do presidente contra o general têm causado desgaste na imagem de Bolsonaro entre parte dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.





BOM SENSO (?) – Por falar em Jair Bolsonaro, a informação é no sentido de que ele teria desistido de enviar ao Senado o pedido de impeachment de Luís Roberto Barroso. Já enviou o pedido de impedimento de Alexandre de Moraes na sexta-feira passada, mas não cumprirá a ameaça feita tantas vezes a Barroso. Ao menos este teria sido o trato de Bolsonaro com os ministros palacianos que ontem comemoravam, aliviados, a decisão do presidente. A informação é de Lauro Jardim, de O Globo.













CRIMINOSOS – Os responsáveis por queimadas no Pantanal (foto acima) serão punidos rigorosamente, informou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na manhã de hoje, durante agenda na Capital. Ele disse que a polícia está no encalço dos possíveis autores e acredita que serão presos logo que identificados.





AÇÕES CRIMINOSAS – De acordo com dados das autoridades, pelo menos 261.800 hectares de cerrados e vegetação pantaneira já foram destruídos especialmente na região do Pantanal, deixando rastro de destruição e morte de milhares de animais. Na área entre Corumbá e Porto Murtinho, pontes foram incendiadas em ato de caráter criminoso que prejudicou o acesso de moradores e produtores rurais, conforme noticiou o site Midiamax no início desta semana.









DE OLHO NELES! – “Já sabemos que as pontes no Pantanal foram incêndios criminosos, ato terrorista e a polícia toda de MS vai achar esses que atearem fogo, fazer cumprir a lei e mostrar que isso é um absurdo, queimar patrimônio público, praticar ato terrorista, como foi o caso no Parque dos Poderes”, disse Reinaldo Azambuja (foto acima).





MARCO TEMPORAL – Uma carta assinada por mais de 160 mil pessoas entre artistas, juristas, acadêmicos e diversas personalidades brasileiras foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde da terça-feira (24) para que a Corte garanta os direitos dos povos indígenas a suas terras. O ato aconteceu na véspera do julgamento sobre a tese do “marco temporal” que definirá o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil.





FAMOSOS – Entre as personalidades que assinam a carta estão os atores Antonio Pitanga e Marieta Severo, as apresentadoras Xuxa Meneghel e Giovanna Ewbank e os cantores Chico Buarque, Daniela Mercury, Marisa Monte e Fafá de Belém. O filósofo Leonardo Boff também faz parte da lista.









PROTESTARAM – Hoje, cerca de 6.000 indígenas (foto acima), representando dezenas de nações de todas as regiões brasileiras, protestaram em Brasília pedindo mais respeito aos primeiros moradores desse país de dimensões continentais.













ANIVERSARIANTES DA EDIÇÃO – Aniversariantes de hoje, 25 de agosto, Renata Martinez; o grande violeiro camapuanense Girsel da Viola; Rosa Oliveira; Paloma Alcantara Andrade e três grandes amigos de labuta: Fabricio Martins de Souza, de Bandeirantes (foto abaixo) , a colega de luta e labuta Eliane Michels (foto acima junto com sua tia linda e amada Marlene Selau ) e a nossa querida administradora do Grupo Impacto de Comunicação, Luiza Helena Fonseca Coutinho ( foto à esquerda ). De amanhã, 26 de agosto: minha sobrinha querida Emily Ferreira de Souza; Juliana Olmedo; Lilian Lageano Moreira; meu amigo maringaense João Duarte; Elizabeth Sá; Stefânia Caroline; Luciane Mendonça Farias; jornalista cuiabano Max Feitosa Milas e Rosa Maria Nogueira. Da sexta-feira, 27 de agosto: a linda enfermeira Suelene Antonio dos Santos, de Chapadão do Sul/Camapuã (foto ao lado, à direita) ; meu amigo radialista Paulo Porto, de São José do Rio Preto; Sonia Ocampos e Letícia Alves. A todos os aniversariantes citados e aos que não me lembrei ou não tenho na agenda, votos de muita felicidade, realização, sucesso e saúde sempre!