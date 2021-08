POLITICANDO| Com Jota Menon

EM TRATAMENTO – Continua em tratamento em São Paulo, o vice-governador de Mato Grosso do Sul, Murilo Zauith (DEM). As informações dos familiares são no sentido de que ele está praticamente curado da Covid-19 e só continua internado por precaução.





EM TRATAMENTO (1) – Há poucas semanas, Murilo (foto à direita) deixou o hospital em São Paulo e retornou para Mato Grosso do Sul, mas teve uma recaída e teve de retornar ao Albert Einstein na Capital Paulista. Agora, os familiares não querem correr esse mesmo risco novamente.





ADEUS A AGNALDO – O jornalista Agnaldo Ferreira Gonçalves, 74 anos, faleceu na madrugada de hoje em Campo Grande. Ele foi muito respeitado na área durante cerca de duas décadas em que foi diretor-proprietário do Jornal Independente. Porém, na data de 18 de novembro de 2009, o jornalista se envolveu em uma briga de trânsito que começou na avenida Ernesto Geisel e terminou na avenida Mato Grosso, região central de Campo Grande, com a morte de um garoto, Rogério Mendonça, sobrinho do desafeto de Agnaldo.





CONDENADO – Cerca de dois anos após o incidente, Agnaldo foi considerado culpado pela unanimidade dos jurados convocados pelo Tribunal de Júri e recebeu uma pena de mais de nove anos de prisão.

TCE ©DIVULGAÇÃO

ESCÂNDALO – O escândalo envolvendo conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul – TCE/MS (foto acima) – promete novos e emocionantes lances. Não se descarta sequer a possibilidade de prisão de conselheiros da Corte Fiscal Estadual. É viver, esperar e conferir in loco a Justiça atingindo os que até bem pouco tempo eram inatingíveis.





POR FALAR EM TCE… – Servidores público do Estado foram surpreendidos com a decisão do daquela Corte que, nesta quarta-feira (18), aprovou pagamento de vantagens a servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPMS. Os funcionários públicos, que encaram reajuste zero nos últimos anos, vão reivindicar o parecer favorável do Tribunal para mudanças nos cargos e aumento dos valores do benefício de assistência à saúde. O tema promete!

deputada federal Rose Modesto

CABO ELEITORAL DE LUXO – Comenta-se a boca pequena nos meios políticos que a deputada federal Rose Modesto estaria sendo impelida a deixar o PSDB e buscar abrigo no Podemos onde seria candidata a governadora do Estado. Com Eduardo Riedel (PSDB) e André Puccinelli (MDB) na briga, Rose não passaria de cabo eleitoral de luxo de um figurão que estaria de olho em sua cadeira na Câmara Federal.





DISCURSO MANJADO – A direitona braba, sem mais argumentos para defender os arroubos e as presepadas do seu líder maior, tem apelado para uma argumentação do tipo “a volta dos comunistas que comem criancinhas”. Um discurso pra lá de ultrapassado que vai deixando cada vez mais desacreditada a turma que vai pras passeatas de carrões que valem de meio milhão de reais para frente.





RETORNOU – Com muita satisfação registro o retorno do jornal impresso em Maracaju. Depois de sete meses sem o cheiro do papel e da tinta, os leitores foram presenteados com a edição 0001/1001, numeração escolhida para deixar registrado que o “Hoje Cidades” é a continuidade do jornal “Maracaju Hoje” que teve a circulação interrompida exatamente na edição de número 1.000.





TIM DO TOQUE DE RECOLHER – O toque de recolher deverá deixar de ser obrigatório no próximo dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande. O setor de eventos na capital e no interior de Mato Grosso do Sul está pra lá de feliz com a notícia haja vista que, depois de mais um ano de vacas magras, eles poderão realizar eventos novamente com a presença de público.





A VOLTA – Quem deve voltar à ativa nas manhãs de sábados e domingos no Mercadão Municipal será o multiartista Paulo Prado. Ele é responsável por animar o aquele ambiente enquanto os campo-grandenses fazem compras, tomam café e comem o melhor pastel da Capital. Isso sem falar que as apresentações do Paulinho Prado sempre têm algumas palhinhas de artistas amigos como Zé Du, Paulinho Simões, Fayez Feiz José Rizk entre outras personalidades.





ANIVERSARIANTES DA EDIÇÃO





médica Dra. Bruna Minari Comemoramos nesta edição os aniversários dos seguintes amigos e amigas da coluna: 16 de agosto a médica Dra. Bruna Minari, anjo enviado dos céus para cuidar da minha saúde (foto à esquerda), e seu pai, o empresário Wilson Minari; meu amigo Frederico Felini, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Maracaju (foto abaixo).

Frederico Felini

Maria Gabriel, o produtor rural Roque Geomar Loureiro; a linda Stephanie Lima Maluf Siqueira, filha da minha amiga Hosana de Lourdes; Janaína Silva Cezaretti; meu primo palmeirense Nilson Roque Ricci, lá de Maringá; a doce Carlinha Reggiori Ifran e a amiga cuiabana Beatriz Girardi; ontem, 17, foi dia de cantar parabéns para Rose Ferreira; minha priminha lá do interiorzão de Mato Grosso, Lourdes Menon; Aparecida Ribera Barbosa; Cleia Miranda; Rodrigo Jara; Rose Lima, minha prima Kátia Menon, de Cornélio Procópio, Paraná e Cecílio Amarila Neto. De hoje, deputado federal Fábio Trad.

deputado federal Fábio Trad

Empresário Gelásio Lane; meu amigo de desde que cheguei em Mato Grosso do Sul em 1981, Ponciano de Oliveira Saravy, o Nenê; a empresária Maria Goreti de Sousa, proprietária do portal Jornal Correio MS (foto abaixo).

empresária Maria Goreti de Sousa

Helena Silva; Cinthia Almeida; Gisele Franco e Helena Fava. De amanhã, 19, Josi Mara Mueller; Mariano Cabreira; minha amiga de Campo Grande Aline Saravy; Ruth Silva; Adenauer Martins; minha amiga palmeirense feliz da vida, Rosana Prata Braga Dias; Isac Reis; a bela Tamara Aniz e; Aparecida Cardoso Oliveira. Na sexta-feira, 20, aniversário de Rosalia Cavalcante; Marta Soares; amigo e fotógrafo renomado Ernesto Franco; Maristela Andreola; Mari Nonato e Maria Fernanda Kenuvi.





VIVA O PORCO! – Mais feliz do que pinto no lixo vou me despedindo neste meio de semana pronto para ver meu Maioral atropelar mais um no fim de semana. Moçada tremendo as bases depois de ver o show do Incomparável no Alianz Park onde o Verdão foi protagonista. O que mais gostei é que estávamos há oito jogos sem ganhar do referido e ganhamos maiusculamente na hora certa. Viva o Porco!