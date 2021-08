Policia investiga sequestro de jovem e encontra corpo crivado de balas

Jovem teria sido levado de casa por falsos policiais com coletes e metralhadoras

Equipes policiais no local onde corpo foi encontrado, nesta quarta-feira ©Kísie Ainoã

Homem foi encontrado morto, no fim da tarde desta quarta-feira (11), em estrada vicinal próximo a Avenida Guaicurus, na região da rodovia BR-262, em Campo Grande. No local, pelo menos 20 capsulas de pistola 9 mm deflagradas foram encontradas. O corpo foi encontrado em área de mata, por morador da região.





A suspeita é que a vítima seja jovem, de 24 anos, identificado como Ailton Franco da Silva. O rapaz, segundo apurado pela reportagem, foi sequestrado de casa, na Rua Araraquara, no Jardim Centro-Oeste, por falsos policiais armados com metralhadora.





A família do rapaz desaparecido havia registrado o sumiço do jovem, na tarde de ontem (10), após três pessoas de colete, fortemente armadas e com máscara cobrindo o rosto, se passarem por policiais para "prender" a vítima.

Movimentação no local onde corpo foi encontrado ©Kísie Ainoã

Segundo a família, enquanto um dos suspeitos aguardava em carro modelo Fiat Pálio, duas pessoas desceram e anunciaram a prisão do jovem por tráfico de drogas. A mãe do jovem só ficou sabendo da "prisão" do filho momentos depois, pela sogra da vítima.





Ao registrar o desaparecimento do filho, a mulher ainda revelou que a nora tentou seguir o carro que levou o homem, mas perdeu os suspeitos de vista na região do Bairro Paulo Coelho Machado.





Hoje, logo após corpo ser encontrado, equipes da Polícia Civil estiveram no local. Conforme o delegado Rafael Kenji, o corpo foi levado para confirmar identificação, porém, tatuagem aponta suspeita de que o jovem sequestrado seja a pessoa encontrada morta, esta tarde.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro, Geisy Garnes e Mariely Barros