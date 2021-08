Polícia identifica motorista que matou pai e filho em possível racha na Cônsul Assaf Trad

Polícia investiga outro veículo que estaria envolvido no acidente

A Polícia Civil já identificou o motorista envolvido no suposto racha, que acabou na morte de pai e filho, na noite de sexta-feira (6), na Avenida Cônsul Assaf Trad, em Campo Grande. Um veículo Fox foi apreendido no bairro Nova Lima, na tarde deste sábado (7).





Informações apuradas apontam que a polícia investiga o outro carro envolvido no suposto racha. Um casal chegou a ser detido e levado para a delegacia, sendo liberados após depoimento já que não teriam envolvimento no acidente com morte. Na delegacia o casal contou que, o dono do carro havia saído e eles teriam ficado na residência a pedido do morador.





O carro apreendido no bairro Nova Lima, um Volkswagen Fox, estava com danos no para-choque, capô e para-brisa. O veículo foi localizado depois de denúncias anônimas feitas pelo 190. Equipe da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) foi ao local.





Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) fazem buscas neste domingo (8) pelos envolvidos no acidente, que acabou na morte de Anador Lopes, de 72 anos, e o filho Joel dos Santos Lopes, de 38 anos.





O acidente





Anador Lopes, de 72 anos, e o filho Joel dos Santos Lopes, de 38 anos, estavam em uma Yamaha Factor e seguiam pela avenida, sentido ao bairro, quando foram atingidos por um veículo. Inicialmente, a polícia suspeitou de que o carro e outro veículo estariam tirando um ‘racha’. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro, após atingir a motocicleta.





Anador prestava serviços no residencial Alphaville quando o filho foi buscá-lo. Na volta, ocorreu o acidente, ainda na região do condomínio. Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia estiveram no local.O caso segue em investigação, na tentativa de identificar o motorista envolvido, que pode responder pelo homicídio culposo.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo