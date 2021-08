PF cumpre 10 mandados contra grupo criminoso que recruta 'mulas' para enviar cocaína direto da fronteira ao PR

Conforme a investigação, os suspeitos agiam há bastante tempo e saíam de Ponta Porã, seguindo pelas rodovias que ligam Mato Grosso do Sul ao sul do país. Carga ficava dentro de tanques de combustíveis.

Policiais cumprem 10 mandados contra organização criminosa em MS ©Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (18), em Dourados, na região sul do estado, operação de combate ao tráfico de cocaína, cumprindo 8 mandados de busca e apreensão e mais dois mandados de prisão contra os suspeitos, o qual recrutam "mulas" para que estas levem drogas da região de fronteira até o Curitiba (PR).





Conforme a investigação, os suspeitos agiam há bastante tempo e saíam de Ponta Porã, seguindo pelas rodovias que ligam Mato Grosso do Sul ao sul do país. A carga ilícita ficava escondida dentro de tanques de combustíveis.





De nome Follow Me, a ação teve início em maio deste ano, com a apreensão de 35 kg de cocaína, em Nova Andradina, a 298 km de Campo Grande. Na ocasião, a droga foi encontrada no interior do tanque de combustível de um veículo.





Já o nome a qual a ação foi batizada faz alusão ao modo que o grupo operava, sempre fazendo o trabalho de “batedores” guiando as “mulas” até o endereço da entrega da droga, mantendo-se assim incólumes durante as diversas apreensões e prisões que seus cooptados sofreram nos últimos meses.





Por Graziela Rezende, G1 MS