Período crítico de doações de sangue deixa os estoques do Hemosul em situação de alerta

Hemosul alerta sobre o baixo estoque de sangue e convoca a população para praticarem o ato de doar. Fatores como frio, índices baixos da umidade relativa do ar e a pandemia são considerados como os principais causadores da diminuição nas doações. A queda pode chegar até 70%.





Outro fator que afasta as pessoas da consição de doadores, a vacinas contra o coronavírus também desabilitam, temporariamente, os doadores de sangue. “Nós sentimos essa queda nas doações todos os anos nesses meses de temperaturas mais baixas. Com a pandemia ficou ainda mais crítico, pedimos o apoio de toda a população do estado para que procurem os bancos de coleta e faça sua doação. A cada bolsa doada podemos salvar até quatro vidas e precisamos da ajuda de vocês para continuarmos ajudando aqueles que precisam” apela a Coordenadora Geral da Rede Hemosul Marli Vavas.





Todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas, principalmente:

O+ que está apenas com 39% do estoque estratégico; O - com apenas 29% ; B + com 30% do estoque.





Critérios para doação de sangue:





- Comparecer ao Hemosul, munido de documento oficial com foto





- Estar em boas condições de saúde, não estar gripado, doenças respiratórias ou com infecções





- Estar descansado, bem alimentado e hidratado

Lívia Miranda, Assessoria Rede Hemosul MS

Foto: Edemir Rodrigues

- Ter entre 16 e 69 anos (menores entre 16 e 17 anos podem doar com acompanhamento e autorização do responsável legal)- Pesar no mínimo 55 quilos- Homens podem doar até quatro vezes ao ano com um intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três vezes ao ano com um intervalo mínimo de três meses.Coronavac – esperar 48h para doarPfizer, Astrazeneca e Janssen – esperar 7 dias para doar