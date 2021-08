Pela 1ª vez no ano, taxa de ocupação de leitos Covid cai para 38% em MS

Em Campo Grande, a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com a doença é de 44%

Com o avanço da vacinação, os indicativos da pandemia têm apresentado melhoras em Mato Grosso do Sul. Mais uma boa notícia para o Estado é que nesta quarta-feira (25), pela primeira vez no ano, a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes com coronavírus estão com ocupação de 38%, a menor já registrada neste ano.





Os dados são levantados no painel Mais Saúde da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Conforme levantamento, MS possui 499 leitos UTI adulto para pacientes com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e Covid, sendo que há 147 pacientes em estado grave internados em hospitais no Estado.





Em relação aos municípios, a taxa de ocupação de leitos para pacientes com coronavírus em Campo Grande é de 44,44%, em Dourados, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus é de 28,07%, enquanto em Três Lagoas é de 26,8% e Corumbá tem o menor índice, com 23,9% dos leitos ocupados. Os quatro municípios são sedes de macrorregiões de saúde e recebem pacientes de outras cidades.





A situação do Estado é bem diferente do registrado há alguns meses, quando o recorde de internações foi registrado no dia 8 de junho em MS, com 1.339 pessoas internadas com covid, sendo que 565 delas estavam em estado grave em UTIs. O painel 'Mais Saúde' mostrava uma taxa de ocupação de 105%, com 31 pacientes atendidos além da capacidade e pessoas encaminhadas para internações em Rondônia e São Paulo.