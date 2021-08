PARAÍSO DAS ÁGUAS| Com mais de R$ 9 milhões de investimentos, Governo do Estado divulga resultado de licitação para construção de anel viário e pavimentação asfáltica de trecho da MS 316

Obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-316, trecho: entr° MS-223 - entr° BR-060, subtrecho: km 80,04 - km 84,20 (lote 03 – anel viário), com extensão de 4,16 km, no município de Paraíso das Águas/MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou no Diário Oficial nº 10.597 de 05 de agosto de 2021, o resultado de licitação conforme processo nº 57/003.095/2021, que consiste na obra de implantação e pavimentação asfáltica da rodovia MS-316, trecho: entr° MS-223 - entr° BR-060, subtrecho: km 80,04 - km 84,20 (lote 03 – anel viário), com extensão de 4,16 km, no município de Paraíso das Águas/MS.





O valor do contrato é de R$ 9.422.698,30 (nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta centavos).





A empresa vencedora da licitação foi a TECSON S/A - Construção e Pavimentação.





Não foi informado o início da obra.

O anel viário será implantado na rodovia BR 060 próximo ao Auto Posto Tozzo, ligando à MS 316 com acesso para Costa Rica e saída para o distrito de Pouso Alto.

A expectativa é grande aos moradores de Paraíso das Águas que aguardam a pavimentação da rodovia MS 316 que liga ao município de Costa Rica, um trecho de aproximadamente 60 km.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) firmou este compromisso com a população paraisense e com o ex-prefeito Ivan Xixi (DEM), vice-prefeito Ocesino de Oliveira (PSDB) e todos os vereadores da época, durante sua visita ao município em setembro de 2019. (conforme matéria publicada à época - clique aqui)





O prefeito Anízio Andrade (DEM), o vice-prefeito Roberto Carlos (PSDB) e os vereadores durante este mandato, reforçaram o pedido ao governador e estão entusiasmados com a tão sonhada obra da construção do rodoanel e da pavimentação asfáltica desta tão importante rodovia, ligando os municípios de Paraíso das Águas e Costa Rica.













