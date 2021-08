Para atender ‘Reviva Centro’, MSGÁS antecipa expansão de nova rede na capital

Com o progresso das obras da segunda etapa do Reviva Campo Grande, a MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul) adiantou seu cronograma de expansão da rede de gás natural nas ruas Trindade, Thomas Edison, Quintino Bocaiúva e Salgado Filho, o que vai ampliar o fornecimento na região do Jardim Paulista e da Vila Progresso.





Segundo Regiane Schio, gerente de produção da companhia, as obras já começaram e foram adiantadas em seis meses. “Alinhamos nosso cronograma ao das obras realizadas pela prefeitura para revitalização do Centro da cidade. Nosso objetivo é fazer a entrega da implantação na primeira quinzena de setembro“, afirma.