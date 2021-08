Novos reatores ampliam em 20% capacidade de tratamento de esgoto da ETE Los Angeles em Campo Grande

A Águas Guariroba inaugurou nesta terça-feira (24) os dois novos reatores biológicos da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Los Angeles. O evento contou com a participação do secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Rudi Fiorese, do diretor-presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Odilon Júnior, lideranças de bairros, além do diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim e do diretor-presidente da concessionária, Themis de Oliveira.





O evento segue o cronograma de entrega de obras que celebram os 122 anos de Campo Grande. Com os dois novos reatores, a ETE Los Angeles amplia o tratamento de efluentes de 900 litros/s para 1080 litros/s, o que representa um incremento de 20% a sua capacidade de coleta, o equivalente a mais 180 litros/segundo.

“É um presente para Campo Grande. São mais 180 litros/ segundo de esgoto tratado na estação, ampliando em 20% a capacidade de coleta, o que representa o tratamento de esgoto de uma cidade com 115 mil pessoas. Como a cidade vem avançando na universalização de esgoto, a ampliação da ETE Los Angeles vem acompanhando essas novas ligações. Isso representa mais conforto, qualidade em saúde e também cuidado com o meio ambiente”, destacou o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.





Os novos reatores ainda contam com uma tecnologia inovadora, elaborada e projetada pela equipe de engenheiros da concessionária. Cada reator têm as paredes revestidas por placas de aço vitrificado. A estrutura possibilita maior eficiência no tratamento e total vedação durante o processo, garantindo a segurança operacional do sistema de esgotamento sanitário.





O revestimento utilizado nos reatores é de origem austríaca, seguindo os mesmos modelos utilizados em países da Europa.

“Hoje estamos executando mais de 80 quilômetros de rede e mais de 20 mil novas ligações de esgoto. Para recebermos toda essa carga das novas ligações, contamos com os novos reatores com uma tecnologia inovadora ampliando o tratamento de esgoto com um ganho de eficiência. Tudo isso para garantir a coleta e tratamento com qualidade e cuidado com o meio ambiente”, disse o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.





“Campo Grande tem um diferencial que nos orgulha, onde todo o esgoto coletado é 100% tratado. É algo conquistado pela Capital que nos motiva para continuar os trabalhos mantendo estes resultados constantes. E a Águas Guariroba vem realizando este serviço, seja na ampliação da rede de esgoto como nos serviços de abastecimento de água”, afirmou o secretário municipal de infraestrutura e serviços públicos, Rudi Fiorese, representando o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad.